"Тест": Новый год со знаком качества

Ведущий Евгений Рыбов, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева и другие эксперты разберут все нюансы предновогоднего шопинга – от выбора икры до покупки новогодней елки и гирлянды.

Об этом – в новом выпуске программы "Тест".