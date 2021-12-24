Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В предстоящие выходные, 25 и 26 декабря, в Москве ожидается мягкая заснеженная погода с температурой до -10 градусов, рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в разговоре с НСН.
По его словам, сильные морозы ушли из столичного региона на восток, однако им на смену придут осадки. Синоптик отметил, что достаточно интенсивный снегопад начнется в Москве и Подмосковье с ночи пятницы, 24 декабря, и сохранится до первой половины субботы.
"Температура воздуха ожидается -5...-10 градусов. Такой температурный режим будет сохраняться и в воскресенье. Пока что не видно никаких угроз погодному распорядку. В понедельник и во вторник может быть снег, но уже умеренный и не сильный, температура ожидается в пределах -8...-10 градусов", – заявил Шувалов.
Он отметил, что мягкая погода с температурой воздуха чуть ниже климатической нормы будет наблюдаться в Москве и в начале следующей недели. При этом специалист воздержался от прогнозирования погоды на Новый год, отметив, что это делать еще слишком рано.
Шувалов пояснил, что некоторые прогностические схемы показывают, что в столичном регионе 31 декабря похолодает до -25 градусов, а другие говорят, что температура будет составлять до -8...-10 градусов.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 25 и 26 декабря в Москве установится облачная и снежная погода. Согласно прогнозу, в столичном регионе возможна гололедица. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. В воскресенье в городе будет облачно с прояснениями.
В Москву придет сильный снегопад
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