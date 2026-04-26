Обильные осадки возможны в отдельных районах столицы

В столице снова ухудшается погода в Москве. В прогнозе на ближайшие часы ожидаются дождь со снегом. В отдельных районах Москвы осадки могут быть обильными. Также прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица.

Причиной непогоды стал циклон, в зону влияния которого попала столица. В воскресенье и понедельник, 26 и 27 апреля, в Москве возможно обновление суточных рекордов низкого атмосферного давления. Показания барометров будут более чем на 20 единиц ниже положенных значений.

