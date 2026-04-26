Перечень запрещенных предметов на стадионах изменили в России

В России изменили перечень запрещенных предметов, которые можно проносить на стадионы. Общий объем напитков на одно лицо не должен превышать 1 литр. На матч теперь нельзя пройти с электросамокатом.

Уточнены нормы и относительно поведения болельщиков. Зрителям запретили забираться на любые ограждения, осветительные столбы и деревья на территории стадиона. Кроме того, зрители теперь обязаны предоставлять транспортные средства для осмотра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.