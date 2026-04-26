Погода начнет резко ухудшаться во второй половине дня в Москве 26 апреля

В воскресенье, 26 апреля, после 15:00 погода начнет резко ухудшаться в Москве. По прогнозам синоптиков, ожидаются снег, дождь и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Местами возможна гололедица.

Непогода задержится в регионе вплоть до вторника, 28 апреля. Комплекс городского хозяйства просит горожан быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

