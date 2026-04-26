Строительная отрасль столкнулась с нехваткой рабочих рук в Москве

Строительной отрасли не хватает рабочих в Москве. Темпы ввода жилья растут, увеличивается число новых квартир, и это усиливает дефицит бригад. Найти квалифицированных мастеров для ремонта становится сложнее, поэтому специалисты советуют искать их заранее и по рекомендациям.

Эксперты отмечают, что из за нехватки кадров стоимость услуг растет на 10–15%. Ремонт однокомнатной квартиры обходится от 1,5 до 3 миллионов рублей, двухкомнатной от 4,5 до 5 миллионов, трехкомнатной от 7 миллионов. Около 40% бюджета уходит на оплату труда. Специалисты советуют не экономить на инженерных работах.

