В Москве выявили 7 778 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 7 778 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели за последние сутки 3 892 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области положительный результат теста на COVID-19 получили еще 3 127 человек. Выписали – 2 345 пациентов.

Всего в России за сутки выявили 37 930 новых случаев коронавируса. Без симптомов – 9%. Регионы с минимальными темпами суточного прироста – Сахалинская область, Калмыкия, Камчатка и Магаданская область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.