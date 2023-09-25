Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

В столице на улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на контрактную службу. Кандидаты могут обратиться туда до 20:00. Там можно подать документы, пройти остальные обязательные этапы – медосмотр и собеседование.

Специалисты подробно расскажут о положенных льготах и выплатах, которые положены военнослужащим и их семьям. Получить эту информацию также можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru.

"Заключил второй контракт, парни у меня там, поехал к ним", – сказал один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.