25 сентября, 18:30Общество
Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу
В столице на улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на контрактную службу. Кандидаты могут обратиться туда до 20:00. Там можно подать документы, пройти остальные обязательные этапы – медосмотр и собеседование.
Специалисты подробно расскажут о положенных льготах и выплатах, которые положены военнослужащим и их семьям. Получить эту информацию также можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru.
"Заключил второй контракт, парни у меня там, поехал к ним", – сказал один из добровольцев.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.