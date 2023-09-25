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25 сентября, 12:45

Общество

Будущие контрактники в столице рассказали, почему приняли решение записаться на службу

Будущие контрактники в столице рассказали, почему приняли решение записаться на службу

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В столице на улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на контрактную службу. Кандидаты могут обратиться туда до 20:00. Там можно подать документы, пройти остальные обязательные этапы – медосмотр и собеседование.

Специалисты подробно расскажут о положенных льготах и выплатах, которые положены военнослужащим и их семьям. Получить эту информацию также можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru.

"Заключил второй контракт. Парни у меня там, поэтому поеду к ним. Идем выполнять интересы государства", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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