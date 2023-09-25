Москвичам рассказали о погоде 25 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 25 сентября, в столице и области прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что заметное похолодание будет наблюдаться в столице уже на этой неделе, временами температура воздуха будет опускаться до 15 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что начало отопительного сезона в Москве может сместиться на две недели – на вторую половину октября. Он также отметил, что начало октября в Центральной России выдастся по-осеннему холодным.

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