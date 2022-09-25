Во Внуково образовалось столпотворение из-за не прилетевшего багажа

В аэропорту Внуково снова очереди. Люди там выстроились за своими чемоданами. Дело в том, что в среду сразу несколько рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines прилетели в Москву без багажа.

Сегодня пассажиры наконец-то могут вернуть свои вещи. Никаких объяснений от авиакомпании при этом так и не поступало. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

