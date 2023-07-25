В России начнут выпускать шоколад без ароматизаторов и животных жиров

Российские шоколадки станут натуральнее и вкуснее. Дело в том, что с 25 июля вступило в силу требование Совета Евразийской экономической комиссии о запрете использование животных жиров, за исключением молочного.

Вето наложили также на ароматизаторы, которые имитируют вкус или аромат шоколада. При этом по-прежнему можно использовать эквиваленты масла какао или его улучшители, но их должно быть не более 5%.

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