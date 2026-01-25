Роспотребнадзор усилил контроль на фоне сообщений о распространении вируса Нипах в Индии. В связи со вспышкой заболевания ведомство разработало систему, которая позволяет выявлять зараженных и предотвращать распространение инфекции в России.

Вирус передается от животных, через зараженную еду, а также от человека к человеку. На границе работает система "Периметр" для проверки состояния здоровья путешественников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

