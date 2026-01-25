Форма поиска по сайту

25 января, 21:15

Общество

Роспотребнадзор усилил контроль на фоне сообщений о распространении вируса Нипах в Индии

Температура в Москве на предстоящей неделе будет постоянно меняться

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 25 января

Студенты получили возможность попробовать себя в роли корреспондентов

Телеканал Москва 24 приготовил подарок для студентов

Мороз может окрепнуть в столичном регионе до 28 градусов ночью

В отеле Египта пляжные лежаки стали причиной конфликта с дракой

Студенты могут стать частью эфира телеканала Москва 24 в Татьянин день

После сильных морозов в Москву придет интенсивный снегопад

"Молодежь Москвы" провела флешмоб на Болотной площади

Роспотребнадзор усилил контроль на фоне сообщений о распространении вируса Нипах в Индии. В связи со вспышкой заболевания ведомство разработало систему, которая позволяет выявлять зараженных и предотвращать распространение инфекции в России.

Вирус передается от животных, через зараженную еду, а также от человека к человеку. На границе работает система "Периметр" для проверки состояния здоровья путешественников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей Лазаренко

