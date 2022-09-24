Москвичам рассказали о главных новостях по теме мобилизации

Минцифры до 26 сентября предоставит перечень рекомендуемых к отсрочке специальностей в сфере IT. Ознакомиться со списком можно будет на портале госуслуг. Также известно, что под частичную мобилизацию не попадают студенты очной и вечерней формы обучения и солдаты-срочники.

Под первый этап частичной мобилизации попадают мужчины до 35 лет солдаты, матросы, сержанты, старшины прапорщики, мичманы. Младшие офицеры в возврате до 50 лет Майоры, капитаны 2 и 3 ранга, подполковники в возрасте до 55 лет, полковники и капитаны первого ранга в возрасте до 60 лет, высшие офицеры до 65 лет. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

