Форма для подачи списков работников с отсрочкой появится на госуслугах

Минцифры совместно с Минобороны прорабатывает форму подачи списков IT-специалистов, которые подходят под критерии отсрочки от частичной мобилизации. Форму откроют на следующей неделе на портале госуслуг.

Кому еще положена отсрочка, а кто подлежит призыву в первых рядах? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

