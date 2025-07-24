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24 июля, 07:15

Общество

В России зафиксировано 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Стратус"

В России зафиксировано 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Стратус"

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В Роспотребнадзоре сообщили, что в России зафиксировано 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Стратус". Он отличается таким симптомом, как осиплость голоса, которая проявляется довольно быстро.

"Стратус" очень заразен, но серьезной опасности не представляет, уверяют иммунологи. Осторожнее следует быть людям с пониженным иммунитетом, например онкобольным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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