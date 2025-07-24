В Роспотребнадзоре сообщили, что в России зафиксировано 114 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Стратус". Он отличается таким симптомом, как осиплость голоса, которая проявляется довольно быстро.

"Стратус" очень заразен, но серьезной опасности не представляет, уверяют иммунологи. Осторожнее следует быть людям с пониженным иммунитетом, например онкобольным.

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