Воду будут раздавать в День молодежи в Москве из-за жары

В Москве в День молодежи будут раздавать воду из-за жары. Синоптики предупредили москвичей о приходе зноя. В выходные, 25 и 26 июня, столбики термометров перевалят за отметку в 30 градусов.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Врач Андрей Кондрахин рекомендовал людям с хроническими заболеваниями не посещать открытые пространства в период с 11:00 до 18:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

