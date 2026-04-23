23 апреля, 12:15Общество
23 апреля станет самым холодным днем третьей волны похолодания в Москве
Четверг, 23 апреля, станет самым холодным днем третьей волны похолодания в Москве. Снег накроет столицу и область в ближайшие часы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Вместе со снегом придут дожди, сильный ветер и рекордно низкое атмосферное давление. По сравнению с 21 апреля в столице похолодает на 10 градусов. Начиная с 24 числа погода начнет постепенно улучшаться.
