Четверг, 23 апреля, станет самым холодным днем третьей волны похолодания в Москве. Снег накроет столицу и область в ближайшие часы, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Вместе со снегом придут дожди, сильный ветер и рекордно низкое атмосферное давление. По сравнению с 21 апреля в столице похолодает на 10 градусов. Начиная с 24 числа погода начнет постепенно улучшаться.

