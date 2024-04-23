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23 апреля, 12:45

Общество

Прощание с военкором "Известий" Семеном Ереминым проходит в Москве

Прощание с военкором "Известий" Семеном Ереминым проходит в Москве

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В Москве проходит церемония прощания с военкором "Известий" Семеном Ереминым. Он погиб в зоне проведения СВО в результате прицельной атаки украинского дрона. В этот момент журналист готовил свой очередной репортаж.

За последние несколько лет Еремин успел поработать в разных горячих точках: освещал события на Донбассе и в Сирии. Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении военкора орденом Мужества.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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