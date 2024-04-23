Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 23 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ожидается в Москве 23 апреля, передает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 10 до 15 градусов. Ночью температура в Москве может понизиться до плюс 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 1 градуса.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что новый южный циклон пройдет западнее Москвы и затронет только новые регионы РФ, а центре европейской части страны похолодает на 5 градусов, но в целом температура будет на 3–4 градуса выше нормы.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказывала, что температурный фон в Москве и области может на 1–2 градуса превысить норму в последние выходные апреля.