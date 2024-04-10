"Безопасный город": поддельные мобильные приложения банков РФ появились в App Store

Поддельные мобильные приложения-близнецы сразу нескольких российских банков появились в App Store. В МВД предупредили, что скачивать их и вводить свои данные нельзя.

Злоумышленники сделали копии в цветах и символике известных финансовых учреждений. Если зайти в приложение, то появляется список предложений о микрозаймах. Чтобы получить деньги, нужно предоставить персональные данные. Подробнее – в программе "Безопасный город".

