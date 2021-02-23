Вирусолог рассказал, что в апреле в России может быть всплеск заболеваемости коронавирусом

Вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что в апреле в России может быть всплеск заболеваемости коронавирусом.

Он призвал россиян не расслабляться, а следовать всем рекомендациям по предупреждению инфекции. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

