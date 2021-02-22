Врач призвал не гулять с дошкольниками в ветреную и морозную погоду

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Прогулки во время ветреной погоды противопоказаны детям, считает главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
По мнению специалиста, гулять с ребенком дошкольного возраста также вредно при температуре ниже минус 15 градусов и скорости ветра выше 7 метров в секунду. Османов отметил, что предостережения связаны с высокой частотой дыхания у детей, которая только увеличивается во время прогулок.
"В верхних дыхательных путях человека содержится большое количество микроскопических волосков, которые выполняют защитные функции, согревая и фильтруя вдыхаемый воздух. При низкой температуре воздуха они склеиваются, теряют свои свойства и нередко превращаются в крошечные сосульки, вследствие чего ребенок дышит слишком холодным воздухом, не успевая его достаточно прогреть в носоглотке", – приводит Агентство "Москва" слова врача.
Османов посоветовал проводить на улице один–два часа с детьми до двух лет при условии, что температура воздуха не ниже минус 15 градусов. При влажной погоде и сильном ветре столбики термометров не должны быть ниже минус 10 градусов.
Детям от двух до четырех лет при температуре до минус 15 градусов и скорости ветра менее 7 метров в секунду зимой можно проводить на улице до трех часов в день.
Ранее сообщалось, что в столице 23 февраля ожидается самая низкая за последние 65 лет температура воздуха. В городе будет холоднее нормы на 13–15 градусов.
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