Врач-пульмонолог рассказал, как избавиться от кашля в холодную погоду

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Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал в программе "Доктор 24", почему у некоторых людей во время выхода на холод возникает кашель.
"Холодный воздух всегда вызывает повышение тонуса бронхов. И если там есть мокрота, она, естественно, раздражает кашлевые зоны, человек начинает кашлять", – объяснил Пурясев.
Врач сообщил, что мокрота образуется у людей, страдающих хроническими заболеваниями, имеющими аллергические проблемы или вредные привычки. "Здоровый человек компенсирует эти проблемы: у него нет сгустков мокроты, воспалительных очагов, из-за которых холод вызывает кашлевые рефлексы", – подчеркнул врач.
По словам специалиста, холодный воздух также провоцирует выбрасывание на слизистую большого количества гистамина. "Холод является мощным аллергеном. Это приводит к сжатию и отеку бронхов. Как следствие, нарушение воздухоносных путей, движения воздуха и раздражение кашлевого центра", – сообщил врач.
Пурясев отметил, что аллергическая, холодовая астма обычно сопровождается дополнительными проявлениями. Часто это крапивница и зуд кожных покровов (уши, лицо, запястья).
Врач сообщил, что причиной кашля на холоде может быть и лор-патология, например гайморит. Кроме того, это часто встречается у детей при аденоидитах и синуситах.
Для устранения причины выделения слизи врач рекомендует качественно лечить обострение хронических лор-заболеваний и аллергических реакций. Также от реакции горла на перепады температур поможет маска или шарф, которые защитят дыхательные пути.
Доктор добавил, что иногда такая реакция может свидетельствовать о том, что человек не выздоровел после гайморита, заболевания легких или долго принимал антибиотики. В этом случае Пурясев рекомендует сменить метод лечения, добавить физиотерапию или отправиться на санаторно-курортное лечение.
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