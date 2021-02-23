Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на 23 февраля стала самой холодной за эту зиму, передает портал "Метеоновости".

Температура воздуха опускалась ниже минус 24 градусов. При этом небо, благодаря антициклону, прояснело.

"К 7 утра на ВДНХ температура понизилась до минус 24,1 градуса. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму", – говорится в сообщении.

Предыдущий минимум был зафиксирован 18 января, когда столбики термометров опустились до минус 23,6 градусов. В столичном регионе температура воздуха составила минус 30 градусов.

Ранее сообщалось, что март встретит москвичей легкими морозами. В последние выходные февраля начнется "слабая оттепель". Также ожидаются осадки в виде снега. Однако первый месяц календарной весны начнется с отрицательных значений.

