Состоятельные китайцы массово скупают загородные дома в Подмосковье

В Подмосковье растет число сделок по покупке загородной недвижимости гражданами Китая. За год их доля увеличилась в 14 раз. Чаще всего иностранные покупатели выбирают элитные дома на Новорижском шоссе стоимостью 350–400 миллионов рублей.

Большинство покупателей – бизнесмены, которые уже обосновались в России. При выборе жилья они предпочитают современную европейскую архитектуру.

