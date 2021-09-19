Синоптик предупредил о сильнейшем за 73 года ливне в Москве

В понедельник, 20 сентября, в столице ожидается ливень, которого не было 73 года, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в городе может выпасть треть месячной нормы осадков.

"В Москве в осадкомеры может попасть до 16–21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более", – сказал Тишковец.

По его словам, сопоставимые дожди, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах.

Тишковец добавил, что в Московской области больше всего дождей прогнозируется в западных, юго-западных и южных районах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.