Более тысячи московских школьников прошли обучение в столичном морском центре

Более тысячи московских школьников этим летом прошли обучение в московском морском центре. Они стали участниками программы "Каникулы с пользой" и научились вязать морские узлы и управлять парусником.

А в новом учебном году появятся новые программы – будут обучать робототехнике, судомоделированию и управлению беспилотниками. Так что уже можно строить планы на осенние и весенние каникулы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.