"Актуальный репортаж": россиянам рассказали, как бесплатно получить путевку на море

В РФ цены на отдых бьют рекорды, но при этом есть возможность отдохнуть в санатории бесплатно. Эксперты объяснили, кому положен бесплатный тур и в каких условиях отдыхают льготники.

Например, попасть в российские санатории может любой человек, который имеет льготную категорию. Путевку на санаторно-курортное лечение получают инвалиды любой группы, участники ВОВ, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации и многие другие.

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