Россиянам рассказали о новых мерах поддержки и других изменениях с июля 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В июле 2023 года в России вступят в силу ряд важных нововведений. В частности, вводится акциз на сладкую газировку, будут ограничены ставки по микрозаймам и установлены единые стандарты по предоставлению значимых госуслуг.



Соцподдержка населения

С 1 июля вступит в силу закон, который позволит правительству устанавливать единые стандарты по предоставлению значимых государственных и муниципальных услуг. В частности, это касается возмещения расходов на оплату ЖКУ и компенсации платы за детсады. Благодаря нововведению жители всех регионов смогут обращаться за такой помощью онлайн через Госуслуги и получать сведения о рассмотрении заявления на всех этапах.



Налоговые вопросы

С начала месяца портал Госуслуг можно будет использовать для взаимодействия с налоговыми органами. Чтобы перейти на такой порядок обмена документами, сперва потребуется направить соответствующее электронное уведомление в ФНС. Сделать это можно через портал Госуслуг. Таким же образом получится и отказаться от данной услуги.



Оформление земли

Россияне смогут оформить через Госуслуги "Дальневосточный гектар". Чтобы еще больше упросить процедуру, срок подписания проекта договора на безвозмездное пользование участком продлили с 30 до 60 дней. Если у владельца по тем или иным причинам нет возможности облагородить землю, один раз можно отказаться от соглашения.



Назначение пенсий

С начала месяца при запросе данных о гражданах от Социального фонда России государственные и муниципальные архивы начнут передавать их через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Речь идет о документах, требующихся для назначения пенсии либо доплаты к ней. Благодаря такому подходу срок предоставления сведений для установления выплат сократится.



Выдача кредитов

С 1 июля ставки по микрозаймам будут ограничены. Максимально возможный процент уменьшится с 1 до 0,8% в день. Это необходимо, чтобы снизить долговую нагрузку на заемщиков. Кроме того, в договорах сроком до года предельный размер задолженности по процентам ни при каких условиях не сможет превышать 1,3 от суммы займа. Например, при микрозайме в 10 тысяч рублей долг составит не более 23 тысяч.

Также до 292% годовых с бывших ранее 365% уменьшается максимальное значение полной стоимости кредита либо займа. В то же время максимальная сумма всех платежей по нему снижается до 130% от суммы предоставленного займа. Ранее речь шла о 150%.



Акциз на газировку

В России вводится акциз в 7 рублей за литр на напитки, в которых есть сахар и его разновидности, в том числе сахарный сироп или мед. Это коснется товаров, в которых объемная доля углеводов превышает 5 граммов на 100 миллилитров, а доля этилового спирта составляет не более 1,2%.

Сахаросодержащими не будут считаться алкоголь крепостью более 0,5%, разные виды сусла, квас с содержанием этилового спирта менее 1,2%. Не придется платить акциз и с покупки соков, морсов, сиропов, молока и молочной продукции, а также киселя.



Оформление ДТП

Еще одно важное нововведение – с 15 июля на Госуслугах появится электронное урегулирование ОСАГО по европротоколу. Это упрощенное оформление ДТП без полиции и ДПС, которое используется, если никто не пострадал, а водители сами определили виновного.

В личном кабинете сформируется заявление о страховом случае со всеми данными по владельцу и его машине, а также полным пакетом документов. Останется лишь приложить копии всех необходимых бумаг, которые предусмотрены правилами ОСАГО. После этого автолюбитель будет общаться со страховщиком через Госуслуги, получая уведомления, например, о направлении на ремонт и соглашении о размере компенсации.

