Россиянам хотят предложить сдать антидроновое оружие. Системы антидрон глушат сигнал беспилотника, чтобы тот сбился с курса. При этом в законе эти ружья не фигурируют, поэтому и лицензия на них не нужна, отмечают юристы. Хотя в руках неподготовленного человека такое средство обороны может превратиться в опасное оружие.

Депутаты Госдумы объяснили, что поправки в закон назрели из-за того, что люди массово скупают подобные системы. По каким еще причинам хотят изъять такое оружие и что грозит тем, кто это не сделает?

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