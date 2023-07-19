Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Общество

Россиянам хотят предложить сдать антидроновое оружие

Россиянам хотят предложить сдать антидроновое оружие

Тепловой взрыв из Сахары не затронет Россию

Дождь и сильный ветер сохранятся в Москве до утра 19 июля

Погода преподнесла Дагестану сюрприз в виде снега

Синоптики назвали аномальными дожди, накрывшие Москву

Еще четверть июльской нормы осадков может выпасть в Москве до утра 19 июля

"Московский патруль": в ГД планируют ужесточить наказание для следственных изоляторов

Мощные ливни в Москве продолжатся до утра 19 июля

Новая волна осадков в Москве ожидается сильнее предыдущей

Синоптики предупредили москвичей о ливнях и грозах утром 19 июля

Россиянам хотят предложить сдать антидроновое оружие. Системы антидрон глушат сигнал беспилотника, чтобы тот сбился с курса. При этом в законе эти ружья не фигурируют, поэтому и лицензия на них не нужна, отмечают юристы. Хотя в руках неподготовленного человека такое средство обороны может превратиться в опасное оружие.

Депутаты Госдумы объяснили, что поправки в закон назрели из-за того, что люди массово скупают подобные системы. По каким еще причинам хотят изъять такое оружие и что грозит тем, кто это не сделает?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика