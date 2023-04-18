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18 апреля, 22:00

Общество

Волонтеры ответят на вопросы москвичей о военной службе по контракту

Волонтеры ответят на вопросы москвичей о военной службе по контракту

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Волонтеры помогают москвичам разобраться в тонкостях военной службы по контракту.

В столице открылись специальные точки, где можно взять буклет и подробнее узнать о получении военной специальности и льготах, которые положены участникам спецоперации, порядке их выплат и о многом другом.

Стойки информации работают возле многих станций метро и рядом с железнодорожными станциями и МЦК.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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