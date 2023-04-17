Макрон заявил, что пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью

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Предусматривающая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет во Франции реформа вступит в силу осенью, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

"Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу ободрил признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, я сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью", – приводит его слова РИА Новости.

При этом лидер Франции выразил сожаление в связи с отсутствием консенсуса по принятым изменениям.

Кроме того, Макрон заявил о готовности принять профсоюзы на переговорах, несмотря на их отказ.

12 марта сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую серию крупных протестов по всей стране.

В частности, 16 марта на акции протестов против реформы во Франции вышли порядка полумиллиона человек, согласно данным МВД страны. В противовес официальным данным местные профцентры насчитали примерно 1,7 миллиона участников акций, из них около 450 тысяч человек в Париже.

Конституционный совет Франции признал пенсионную реформу и одобрил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Совет также признал нелегитимными часть статей законопроекта, например, введение штрафов для компаний, которые отказывают в трудоустройстве гражданам старше 55 лет.

Позже Макрон подписал закон о пенсионной реформе.

В Париже вновь вспыхнули акции против пенсионной реформы

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