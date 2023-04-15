Фото: ТАСС/Zuma

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе. Об этом сообщает ТАСС.

Документ опубликован в "Официальной газете Французской республики". Закон повышает пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет.

12 марта сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую серию крупных протестов по всей стране.

В частности, 16 марта на акции протестов против реформы во Франции вышли порядка полумиллиона человек, согласно данным МВД страны. В противовес официальным данным местные профцентры насчитали примерно 1,7 миллиона участников акций, из них около 450 тысяч человек в Париже.

Конституционный совет Франции признал пенсионную реформу и одобрил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Совет также признал нелегитимными часть статей законопроекта, например, введение штрафов для компаний, которые отказывают в трудоустройстве гражданам старше 55 лет.

В Париже вновь вспыхнули акции против пенсионной реформы

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