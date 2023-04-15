05:56В мире
Макрон подписал закон о пенсионной реформе
Фото: ТАСС/Zuma
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе. Об этом сообщает ТАСС.
Документ опубликован в "Официальной газете Французской республики". Закон повышает пенсионный возраст в стране с 62 до 64 лет.
12 марта сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую серию крупных протестов по всей стране.
В частности, 16 марта на акции протестов против реформы во Франции вышли порядка полумиллиона человек, согласно данным МВД страны. В противовес официальным данным местные профцентры насчитали примерно 1,7 миллиона участников акций, из них около 450 тысяч человек в Париже.
Конституционный совет Франции признал пенсионную реформу и одобрил повышение пенсионного возраста до 64 лет. Совет также признал нелегитимными часть статей законопроекта, например, введение штрафов для компаний, которые отказывают в трудоустройстве гражданам старше 55 лет.
В Париже вновь вспыхнули акции против пенсионной реформы
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!