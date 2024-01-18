В Москве записали видеообращения для пациентов, которые игнорируют рекомендации медиков

Почти полмиллиона москвичей с хроническими заболеваниями игнорируют рекомендации медиков. Специально для них записали видеообращения с напоминанием о необходимости регулярно сдавать анализы и посещать врача.

Адресные видеосообщения получили те жители города, в чьей истории болезни есть хотя бы одно из девяти хронических заболеваний, которые вошли в программу диспансерного наблюдения нового формата. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.