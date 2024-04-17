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17 апреля, 15:00

Общество

Российский путешественник Федор Конюхов рассказал о планах долететь до Северного полюса

Российский путешественник Федор Конюхов рассказал о планах долететь до Северного полюса

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Российский путешественник Федор Конюхов в начале июля 2024 года собирается пролететь 900 километров до Северного полюса на двухместном мотопараплане. До него никто не совершал таких приземлений на Северном полюсе на сверхлегком летательном аппарате.

По словам путешественника, вместе с ним полетит его друг, пилот Игорь Потапкин. После приземления к ним подоспеет ледокол, который доставит снаряжение для полярной станции. Обратно Конюхов отправится в августе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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