Около 40% россиян тратят большую часть денег на еду

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Около 40% россиян тратят больше всего средств на пропитание, а каждый третий хотел бы сократить свои общие расходы на 20–30%, чтобы копить, путешествовать и лечиться платно. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на опрос.

Следом за едой расположились коммунальные платежи, данный вариант выбрали 22% респондентов. На третьем месте по тратам находятся аренда квартиры и кредиты, их назвали по 20% участников опроса. 9% выбрали бензин, еще 8% – ипотеку.

"18% участников исследования ежемесячно тратят 50–60 тысяч рублей. 16% расходуют до 20 тысяч рублей, 13,5% – 20–30 тысяч рублей. Расходы 12,7% опрошенных более существенные – от 90 до 100 тысяч рублей. Еще 9% тратят 40–50 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

5% граждан включили одежду и обувь в свой расходный список, 7% внесли общественный транспорт, 4% – косметику и уход, 2,7% – спорт, 2,9% – подписки на различные сервисы, 2,3% – оплату такси, 2,1% – покупку техники, 2,1% – образование, 1,7% – донаты в играх, 1,8% – путешествия. Всего 5,3% опрошенных выделили отдельной строкой накопительные средства.

Об удовлетворенностью своими тратами заявили 33,6% респондентов. 29% сообщили о желании тратить больше, а 20% – меньше. Недовольны своим бюджетом 16,8%.

Исследователи выяснили, что россияне в первую очередь готовы отказаться от платных подписок, подобный ответ дали 16,6% граждан. По 14,5% заявили, что способны без ущерба отказаться от ресторанов или частых поездок на авто.

Деньги, которые удалось сэкономить, опрошенные хотели бы тратить на платное лечение (18%), 15% – на уход за собой, а 14,5% – на путешествия.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что дома следует хранить в виде наличных до половины ежемесячного дохода. Средства могут быть использованы в любой экстраординарной ситуации, указал он. В частности, при безналичных расчетах может отключиться электричество или произойти еще какие-то неполадки.

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