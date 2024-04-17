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17 апреля, 15:00

Общество

Больше половины москвичей предпочитают заказывать доставку еды

Больше половины москвичей предпочитают заказывать доставку еды

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По результатам опросов, 55% жителей столицы предпочитают заказывать еду из кафе и ресторанов, когда времени на готовку не хватает. При выборе места для заказа в первую очередь горожане обращают внимание на ценовую политику заведения.

При этом рестораны быстрого питания москвичи посещают в среднем 3,5 раза в месяц. Кроме того, 65% опрошенных покупают готовую еду в магазинах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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