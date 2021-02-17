В Подмосковье планируют штрафовать хозяев за неправильный выгул собак

В Подмосковье планируют штрафовать за неправильный выгул собак. Об этом рассказали в областной думе.

Несмотря на то, что федеральным законодательством установлены требования по содержанию домашних животных, никакой ответственности за их нарушение не предусмотрено. А теперь за выгул собаки без поводка и намордника придется заплатить. Такую инициативу рассмотрят в Госдуме уже весной.

Ранее за нарушение правил выгула был предусмотрен штраф от ста до полутора тысяч рублей. Но после принятия федерального закона "Об ответственном обращении с животными" полномочия с региона были сняты и статья исключена. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.