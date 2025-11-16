Форма поиска по сайту

16 ноября, 09:15

В Москву пришла "зимняя" погода

В Москве появились первые снеговики

Городские службы мониторят состояние дорог на фоне снегопада в Москве

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 ноября

В столичных шиномонтажках ажиотаж из-за резкого похолодания

Российский космонавт впервые воспользовался "Госуслугами" на орбите

Заморозки начнутся в столичном регионе после 16:00 15 ноября

Снегопад продолжится в столице до середины дня 15 ноября

В "Роскосмосе" показали, как выглядит циклон из космоса

На Тураевском шоссе дерево упало, перекрыв дорогу

Столбик термометра в Москве опустился до минус 4 градусов, а на дорогах после вчерашнего мокрого снега образовалась гололедица. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 17 ноября температура повысится до 1–6 градусов тепла, хотя ночи останутся морозными.

Во вторник погода сохранится относительно теплой, однако в последующие дни снова ожидается изменение температурного режима. Автомобилистам рекомендуют быть осторожными из-за сложных дорожных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

