В Москву пришла "зимняя" погода

Столбик термометра в Москве опустился до минус 4 градусов, а на дорогах после вчерашнего мокрого снега образовалась гололедица. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 17 ноября температура повысится до 1–6 градусов тепла, хотя ночи останутся морозными.

Во вторник погода сохранится относительно теплой, однако в последующие дни снова ожидается изменение температурного режима. Автомобилистам рекомендуют быть осторожными из-за сложных дорожных условий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.