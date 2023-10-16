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16 октября, 07:45

Общество

Российских адвокатов могут лишить статуса за выезд из страны – СМИ

Российских адвокатов могут лишить статуса за выезд из страны – СМИ

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Российских адвокатов могут лишить статуса за выезд из страны. О возможных поправках в закон "Об адвокатуре" сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что норма может применяться, если адвокаты без уважительной причины не появлялись в России более года или решили постоянно проживать в другой стране. Исключениями будут выезды на лечение, обучение или для исполнения трудовых обязательств, а также по другим уважительным причинам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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