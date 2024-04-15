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Новости

15 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Почти треть месячной нормы осадков и шквалистый ветер обрушились на Москву 15 апреля

Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве

Специалисты приступили к обработке от клещей в столичных парках

Облачная погода сохранится в Москве до конца рабочей недели

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 16 апреля

Москвичи могут дистанционно записать детей на кружки и секции в МЭШ

Новости часа: Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Московские парки начали обрабатывать от клещей

В комплексе горхозяйства предупредили москвичей о сильном ветре до конца дня

Почти треть месячной нормы осадков, град и шквалистый ветер обрушились на Москву. Из-за непогоды упало как минимум несколько деревьев. О таких случаях сообщили в комплексе городского хозяйства. Москвичей просят быть аккуратнее и не оставлять машины под деревьями, сейчас это небезопасно.

В Ховрине открыли новый корпус школы № 1474. Пятиэтажное здание почти в 9 тысяч квадратных метров вмещает универсальные учебные кабинеты, современный лабораторно-исследовательский комплекс, ИT-полигон, многофункциональный информационный центр, а также атриум, который может трансформироваться в любое пространство от лектория до кинотеатра.

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест известного блогера Дмитрия Портнягина. Его обвиняют в неуплате налогов на общую сумму более 124 миллионов рублей и в легализации денежных средств. По данным следствия, Портнягин и члены его семьи имеют вид на жительство в ОАЭ. А его супруга Екатерина Портнягина также проходит подозреваемой по делу об отмывании денег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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