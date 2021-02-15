В небе над Москвой заметили зимнюю радугу

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Утром 15 февраля москвичи увидели в небе радугу. Зимой такое атмосферное явление бывает особенно редко. Синоптики отмечают, что для ее появления нужны яркое солнце, сильный мороз и высокая влажность.

Выглядит зимняя радуга совсем не так, как летом, – вместо полукруга видна только разноцветная вертикальная полоса. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.