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13 апреля, 09:30

Общество

Эксперт рассказал, как выбрать средство для посудомоечной машины

Эксперт рассказал, как выбрать средство для посудомоечной машины

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Для мытья посуды в посудомоечной машине используются несколько видов средств: порошки, гели и таблетки. По словам техноблогера Павла Трухачева, самым практичным вариантом являются гели, однако они стоят дороже.

Кроме того, эксперт советует обращать внимание на состав средств. В него должны входить лаурилсульфат натрия, лауретсульфат натрия и анионные ПАВ. Они помогут эффективно удалить любую грязь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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