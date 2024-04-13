Эксперт рассказал, как выбрать средство для посудомоечной машины

Для мытья посуды в посудомоечной машине используются несколько видов средств: порошки, гели и таблетки. По словам техноблогера Павла Трухачева, самым практичным вариантом являются гели, однако они стоят дороже.

Кроме того, эксперт советует обращать внимание на состав средств. В него должны входить лаурилсульфат натрия, лауретсульфат натрия и анионные ПАВ. Они помогут эффективно удалить любую грязь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.