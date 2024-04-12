Облачная погода и небольшой дождь прогнозируются в Москве 12 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь прогнозируются в Москве 12 апреля, передает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в столице ожидается в пределах от 14 до 16 градусов, по области – от 12 до 17 градусов. Ночью температура в Москве понизится до плюс 4 градусов, а в Подмосковье – до плюс 2 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН и климатолог Алексей Карнаухов сообщил, что в этом году лето в столичном регионе может стать таким же жарким, как и лето в 2010-м.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящие выходные в Москве, 13 и 14 апреля, будут теплыми.