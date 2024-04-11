Синоптик Вильфанд пообещал москвичам теплую погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Предстоящие выходные в Москве, 13 и 14 апреля, будут теплыми, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

"Погода начинает меняться. Меняется направление воздушных масс. Уже сегодня более облачно, а в ночь на пятницу температура будет всего 5–7 градусов", – объяснил он.

Синоптик уточнил, что днем в пятницу, 12-го числа, будет 14–16 градусов, в субботу – до 15. Столбики термометров в ночь с пятницы на субботу не поднимутся выше 5–6 градусов, сказал он.

Такая же погода будет и в воскресенье, 14 апреля, однако во второй половине дня ожидается небольшой дождь.

Ранее Гидрометцентр РФ предупредил москвичей, что с 11 до 17 часов 12 апреля в столице и Подмосковье ожидается сильный ветер со скоростью до 16 метров в секунду. Из-за этого был объявлен желтый уровень погодной опасности.