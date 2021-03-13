Центр имени Гамалеи разрабатывает препараты для людей, переборщивших с антибиотиками

Центр имени Гамалеи разрабатывает препараты для подавления устойчивости людей к антибиотикам. Об этом сообщил Александр Гинцбург.

По его словам, на данный момент идет третья стадия клинических испытаний. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.