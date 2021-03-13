Минздрав разрешил исследования первого в РФ биомедицинского клеточного продукта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований первого в стране биомедицинского клеточного продукта для восстановления хряща коленного сустава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

"Минздрав России выдал разрешение на проведение клинического исследования биомедицинского клеточного продукта для восстановления хрящевой ткани коленного сустава, разработанного российскими учеными. Это первый биомедицинский клеточный продукт в России, поданный на государственную регистрацию в соответствии с одноименным федеральным законом", – заявил Мурашко.

Он подчеркнул, что продукт способен заменить поврежденную ткань, тем самым избавив пациента от необходимости травматичного эндопротезирования.

Ранее Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену за вакцину "Спутник V ", она составит 866 рублей 81 копейку за два компонента. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что снижение стоимости стало возможным после отработки и оптимизации технологии промышленного производства препарата.

Он подчеркнул, что цена едина для всех производственных площадок. До этого отпускная цена двух компонентов вакцины составляла 1 942 рубля.