Вирусолог назвал города России, где раньше всего появится иммунитет к COVID-19

Необходимый для снятия ограничений коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у россиян в августе 2021 года, считают в правительстве. Добиться этого удастся, если вакцинация будет идти также активно. Разбираемся, какова вероятность, что к концу лета получится отказаться от главного ковид-аксессуара и попрощаться с другими ограничениями.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Коллективная защита

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в 60%, необходимый для снятия ограничений, может сформироваться у россиян к августу 2021 года. По ее словам, все будет зависеть от скорости, с которой население будет прививаться.

"Сейчас мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года", – объяснила она.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок, и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации. И в этой связи до тех пор, пока мы не достигнем коллективного иммунитета, нужно соблюдать принятые ограничительные меры.

Голикова подчеркнула, что расслабляться не стоит, поскольку зима и начало весны – период распространения традиционных вирусных инфекций.

"Хотя должна сказать, что ковид практически вытеснил грипп, плюс важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа и традиционный "горб" подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем был в предыдущий год. Но надо поберечься!" – добавила она.

Вместе с тем вице-премьер отметила: чтобы успеть привить 60% населения, нужно продолжать наращивать темпы вакцинации.

"Потому что это защита, это благополучие и семей, и больших коллективов, и наших пожилых граждан, и граждан, которые находятся под диспансерным наблюдением, страдающих хроническими заболеваниями. Особый акцент мы сейчас делаем на граждан 60+", – объяснила Голикова.

Сегодня, по ее словам, крайне важно, чтобы регионы также увеличили темпы вакцинации именно этих категорией россиян с соблюдением всех противопоказаний. На данный момент из числа привитых 50% – люди старшего возраста и эта тенденция растет, добавила вице-премьер.

В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения заявили, что говорить о глобальной победе над СOVID-19 к концу 2021 года преждевременно. Тем не менее, ВОЗ рассчитывает, что благодаря вакцинации к тому моменту удастся сократить число случаев госпитализации, смертей и тяжелого течения заболевания.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Нужно ускориться?

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что существуют два способа выработки коллективного иммунитета: переболеть естественным путем или сделать прививку.

"На самом деле работает сумма и того и другого. Пока в процентном отношении, поскольку вакцинация идет медленнее, серьезный вклад вносит большое количество переболевших в нашей стране. Я надеюсь, что сейчас народ все-таки проснется, сумеет перебороть свои страхи перед уколом и пойдет вакцинироваться", – сказал эксперт.

Вместе с тем он назвал города, где быстрее всего может возникнуть необходимая иммунная прослойка.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог В Москве переболел самый большой процент населения, здесь отлично налажена вакцинация. Коллективный иммунитет возникнет в первую очередь в больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и далее по списку. Возможно, в Москве он уже и есть.

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с Москвой 24 также заявил, что вакцинация является эффективным и безопасным инструментом создания коллективного иммунитета.

"Это одно наше общее дело, благородная задача, но иммунизация важна для каждого индивидуально: защитить себя, свою семью и прервать целую цепочку распространения вируса. Если инфекция все-таки и будет, то в легкой форме, самых тяжелых сценариев, скорее всего, удастся избежать", – сказал эксперт.

Он выразил надежду, что скоро люди начнут активнее делать прививку. Тогда нам быстрее удастся победить болезнь и снять существующие ограничения, подытожил Аграновский.