Москвичи сдали на утилизацию около 25 тыс елей в рамках акции "Елочный круговорот"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
С начала акции "Елочный круговорот", которая стартовала в Москве 2 января, жители столицы сдали на утилизацию уже порядка 25 тысяч новогодних деревьев. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков.
"Больше всего елей на переработку принесли жители Южного, Западного, Северного, Юго-Западного и Юго-Восточного административных округов", – отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что данная акция призвана обратить внимание населения на проблему раздельного сбора отходов. "Елочный круговорот" продлится до 20 февраля.
Сдавать в специальные пункты можно елки, сосны и пихты. Важно, чтобы на деревьях не было игрушек и других украшений. В городе организовано 549 таких точек, еще одна находится в ТЦ "Мега Белая дача". Собранные деревья отправляют в один из 10 пунктов переработки.
"Самый крупный пункт находится в Ульяновском лесопарке, в этом году он работает круглосуточно и может переработать до 1,5 тысячи елей в сутки. Из утилизированных деревьев получают щепу, которую затем используют для обустройства экологических троп и в качестве подстилки в вольерах животных", – добавил Бирюков.
Она заключил, что в прошлом году из 52 тысяч елей удалось получить 200 кубометров щепы.
Ранее сообщалось, что из семян главной новогодней елки России будут выращены новые деревья.
Москвичам напомнили, как правильно и с пользой утилизировать новогоднюю елку
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